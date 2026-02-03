Beyaz Saray duyurdu: ABD, Rusya ve Ukrayna Abu Dabi’de bir araya gelecek!
Beyaz Saray, ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Abu Dabi'de bir araya geleceğini duyurdu. Gerçekleştirilecek üçlü görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunulacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Ukrayna'da barış süreci için ümitli olduklarını vurgulayan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere katılacağını duyurdu.
ABD'li sözcü, "Başkan Trump, Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, Orta Doğu'da barış konusunda imkansızı mümkün kıldılar ve Rusya-Ukrayna savaşında da aynısını yapmaya çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.
Üç ülke arasındaki üçlü müzakerelerin çok kıymetli olduğunu ve olası bir barış anlaşması için Rusya ile Ukrayna'nın aynı masaya oturmasının çok önemli olduğunu kaydeden Leavitt, Trump'ın bu konuda "agresif bir diplomasi" yürüttüğünü ifade etti. ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşme, 24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.