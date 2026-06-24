Beyaz Saray duyurdu! Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi’nde görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde baş başa görüşeceğini açıkladı.

"TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Öte yandan Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından bir basın mensubunun "NATO Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump ile özel bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna "Büyük ihtimalle olur" şeklinde yanıt vermişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör