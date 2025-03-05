Beyaz Saray duyurdu! Trump'tan Kanada ve Meksika kararı: 1 ay süreyle muaf tutacak
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu. Karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini yineleyen Leavitt, Trump'ın başka muafiyet taleplerini dinlemeye de açık olduğunu ifade etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Trump'ın Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü belirten Leavitt, "Üç büyük otomobil satıcısı ile konuştuk. USMCA üzerinden gelen tüm otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağız." dedi.
KARŞILIKLI TARİFELER 2 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Trump'ın USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için muafiyet tanıdığını aktaran Leavitt, karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini yineledi.
Leavitt, Trump'ın başka muafiyet taleplerini dinlemeye de açık olduğunu ifade etti.