Beyaz Saray, Grönland halkına seslendi: "ABD mi, Rusya-Çin mi?"

Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Grönland halkına seslenildi. Paylaşımda, Grönland halkına, ABD ile Rusya ve Çin arasında bir seçim yapması çağrısında bulunan bir paylaşım yapılırken, Trump'ın, ABD'nin Grönland'e ulusal güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğunu ifade eden cümlesine de yer verildi.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 21:33

Beyaz Saray, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland halkına seslendi. Paylaşımda, bir tarafta ABD bayrağı ve Beyaz Saray'ın bulunduğu bir görsel, diğer tarafta ise Rusya ve Çin bayrakları ile bu ülkelerin devlet başkanlık saraylarının bulunduğu bir görsele yer verildi.

Aynı paylaşımda, ABD ile Rusya ve Çin'i sembolize eden görsellere doğru koşan Grönland bayraklı köpekli kızakların üstünde, "Grönland halkı, hangi yol?" mesajı dikkati çekti. Beyaz Saray'ın paylaşımında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'e ulusal güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğunu ifade eden cümlesine de yer verildi.