Beyaz Saray: "İran'ın ilk teklifi çöpe atıldı"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraflar arasında ilan edilen tarihi ateşkese ilişkin Leavitt, "Bu ABD için bir zaferdir. Bunu mümkün kılan ABD Başkanı ve inanılmaz ordumuzdur" ifadelerini kullandı. Trump'ın savaşın takvimini en baştan 4 ila 6 hafta olarak belirlediğini söyleyen Leavitt, "ABD, savaşçılarının olağanüstü kabiliyetleri sayesinde Başkan tarafından belirlenen askeri hedeflere sadece 38 gün içinde ulaşmış, hatta bunların ötesine geçmiştir" dedi. Leavitt, İran genelinde 13 binden fazla hedefin vurulduğu saldırılarda İran'ın savunma sanayi altyapısının imha edildiğini ve İran'ın altı hafta öncesine göre yıllarca geriye itildiğini savundu. Leavitt, "İran'ın terör vekillerini finanse etme ve destekleme kabiliyeti de büyük ölçüde azalmıştır. Bu noktada İran artık bölgedeki vekillerine silah dağıtamayacak durumda. En önemlisi de, İran'ın nükleer silah elde edemeyecek olması" şeklinde konuştu.

"DÜNYA, TARİHE GEÇECEK KADAR HIZLI VE BAŞARILI BİR ASKERİ ZAFERE TANIK OLDU" İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney dahil olmak üzere üst düzey liderlerinin öldürüldüğünü ve geriye kalan liderlerin "korkudan felç olmuş durumda" olduklarını söyleyen Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, "Başkomutan Trump'ın talimatları ve savaşçılarımızın eşsiz başarısı sayesinde dünya, tarihe geçecek kadar hızlı ve başarılı bir askeri zafere tanık oldu. Başkan Trump, 'Epic Fury' (Destansı Öfke) Operasyonunu belirli askeri stratejik hedeflerle başlattı ve ABD bu hedeflere açıkça ulaştı" dedi. ABD'nin baskı politikası ve askeri başarılarıyla İran'ın ateşkes talep etmeye ve nihayetinde ABD'nin ateşkes önerisini kabul etmeye zorladığını söyleyen Leavitt, "İran, Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etti ve Başkan'ın da söylediği gibi, İranlılardan müzakere için uygulanabilir bir temel olarak değerlendirilen bir teklif aldık" dedi.

"TRUMP YENİ VE DEĞİŞTİRİLMİŞ PLANI MÜZAKEREYE UYGUN BİR TEMEL OLARAK GÖRDÜ"



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın önerdiği ilk ateşkes maddelerini reddettiklerini ancak, daha sonra sunulan maddelerin ABD'nin teklif ettiği 15 madde ile uyumlu olduğunu söyledi. Leavitt, "Bugün medyada bu müzakereler ve planlar hakkında çok sayıda hatalı haber gördüm. Bu yüzden açık bir şekilde kayıtlara geçsin istiyorum. İranlılar başlangıçta 10 maddelik bir plan sundu ve bu plan, temel olarak ciddiyetsiz ve kabul edilemezdi. Tamamı reddedildi ve Trump ve müzakere ekibi tarafından adeta çöpe atıldı. Bu salondaki birçok medya kuruluşu, ABD'nin bu planı kabul ettiği şeklinde haber yaptı. Bu doğru değildir. Başkanın belirlediği son tarih hızla yaklaşırken ve ABD ordusu İran'ı saatler ilerledikçe giderek daha fazla zayıflatırken, rejim durumu kabul etti ve müzakere ekibine daha makul, tamamen farklı ve daha kısa bir plan sundu. Başkan Trump ve ekibi, bu yeni ve değiştirilmiş planı müzakereye uygun bir temel olarak gördü ve kendi 15 maddelik teklifimize uyumlu hale getirmeye karar verdi" dedi. Leavitt, Başkan Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirmesine ilişkin kırmızı çizgilerinin değişmediğini ve İran'ın "istek listesinin" bir anlaşma olarak kabul edildiği iddialarının saçma olduğunu söyledi.