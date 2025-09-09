Beyaz Saray Sözcüsü İsrail’in Doha saldırısına ilişkin konuştu: “Trump bir daha olmayacağına dair güvence verdi”
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Leavitt, Trump’ın Katar’ı ABD’nin müttefiki olarak gördüğünü dile getirirken, "Bu, İsrail veya ABD'nin hedeflerine hizmet etmedi" dedi.” Öte yandan Leavitt, Trump’ın Katar’a bir daha böyle bir saldırının olmayacağına dair güvence verdiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Leavitt, ABD ordusunun Başkan Donald Trump yönetimini İsrail'in saldırısından öncede bilgilendirdiğini ifade ederek, "Bu, egemen bir ulusa yönelik tek taraflı bir bombardıman idi" dedi.
"İSRAİL VE ABD'NİN HEDEFLERİNE HİZMET ETMEDİ"
Trump'ın Katar'ı ABD'nin yakın müttefiki olarak gördüğünü ifade eden Leavitt, Katar'ın Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek için cesurca riskler aldığını belirterek, "Bu, İsrail veya ABD'nin hedeflerine hizmet etmedi" dedi. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Katar'ı saldırı konusunda uyarması talimatını verdiğini aktaran Leavitt, "Witkoff da bunu yaptı. Başkan, Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak görüyor ve bu saldırının yeri konusunda çok üzgün" dedi.
"BİR DAHA OLMAYACAĞINA DAİR GÜVENCE VERDİ"
Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini istediğini belirten Leavitt, saldırının ardından Trump'ın hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefonda görüştüğünü ifade etti. Leavitt, Netanyahu'nun Trump'a hızlı bir şekilde barış sağlamak istediğini söylediğini belirterek, Trump'ın bu talihsiz olayın barış için bir fırsat olabileceğine inandığını aktardı. Trump'ın Katar'a bir daha böyle bir saldırının olmayacağına dair güvence verdiğini açıklayan Leavitt, "Trump Katar'a böyle bir şeyin bir daha kendi topraklarında yaşanmayacağına dair güvence verdi. Açıkça belirtmek gerekirse, Başkan, saldırının yapıldığı yeri onaylamıyor ve bunu Başbakan Netanyahu'ya da iletti" dedi.