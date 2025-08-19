Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’ten Ukrayna açıklaması: ABD sahada asker bulundurmayacak

ABD'nin Ukrayna'da asker bulundurup bulundurmayacağı sorusuna Leavitt, "Güvenlik garantileri konusunda Başkan Trump, Ukrayna'da asker bulundurmayacağımızı kesin olarak belirtti ancak koordinasyona kesinlikle yardımcı olabilir ve belki de Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlayabiliriz." dedi.

Leavitt, Trump'ın, güvenlik garantilerinin kalıcı bir barışı sağlamak için hayati önem taşıdığının farkında olduğunu ifade ederek, ulusal güvenlik ekibini Avrupa'daki müttefikleri ile koordinasyon sağlamaları için görevlendirdiğini söyledi.

"KARARA BAĞLANMASI GEREKEN ANLAŞMAZLIK ALANLARI VAR"

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde direk bir görüşme için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Leavitt, "Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor." diye konuştu.