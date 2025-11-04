Beyaz Saray tarih vererek duyurdu: Trump-Şara ile görüşecek!

ŞARA HÜKÜMETİNİN ULUSLARARASI TEMASLARI

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'nın hükümeti, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 tarihinde ülkedeki iç savaşta mağlubiyete uğratılmasının ve Esad'ın Suriye'yi terk etmesinden bu yana ülkede yeniden istikrarı sağlamaya çalışıyor. Eş-Şara, Şam yönetimine mesafeli yaklaşan diğer ülkelerle siyasi ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çeşitli ülkelere resmi ziyaretler düzenlerken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de bu yıl Eylül ayında ABD'ye gelmişti. Üst düzey bir Suriyeli yetkili tarafından Beyaz Saray'a düzenlenen son resmi ziyaretin, 1999 yılında dönemin Suriye Dışişleri Bakanı Faruk eş-Şara tarafından İsrail ile Suriye arasındaki barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirildiği biliniyor.