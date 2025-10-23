Beyaz Saray tarih vererek duyurdu: Trump, Şi ile görüşecek!
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile haftaya Perşembe günü görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump’ın Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini açıklamıştı.
BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şi arasındaki zirveye ilişkin açıklama yapmış, Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtmişti
ABD- ÇİN ARASINDA TARİFE RESTLEŞMESİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ülkesi lehine biçimlendirme politikası, Çin'in karşılık vermesiyle bir tarife restleşmesine dönüşmüştü. Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında yaşanan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.