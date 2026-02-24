Beyaz Saray: “Trump, ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır”

Leavitt, ABD 'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği Midnight Hammer Operasyonu'nun İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok eden, son derece başarılı bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın bir daha nükleer program kurmaya çalışmayacağı anlamına gelmez" dedi.

"ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir tehdit olarak görüyor mu" sorusuna cevap veren Leavitt, "İran 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor, bunun bir tehdit olup olmadığını siz söyleyin" dedi.