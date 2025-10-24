Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesi tamamen gündemden kalkmadı

"MOSKOVA'DAN SÖZ DEĞİL EYLEM BEKLİYORUZ"

Leavitt, ABD'nin iki Rus petrol şirketine yönelik yeni yaptırımlarına da değinerek, Trump'ın gerektiğinde Moskova'ya karşı kararlı adımlar atabileceğini vurguladı.

Trump'ın Putin ile görüşmeye açık olduğunu ancak bu görüşmenin yalnızca somut ve yapıcı sonuçlar doğurması halinde gerçekleşebileceğini ifade eden Leavitt, "Başkan ve yönetim, bir gün bu görüşmenin yeniden yapılmasını umuyor. Ancak Trump, sadece söz değil, özellikle Moskova'dan somut eylem görmek istiyor." dedi.