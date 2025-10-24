Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesi tamamen gündemden kalkmadı
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi beklenen olası zirvenin tamamen gündemden çıkmadığını belirterek, Trump yönetiminin Moskova’dan yalnızca söz değil ayrıca eylem de görmek istediğini ifade etti.
Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında ilerleme sağlanamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti.
"MOSKOVA'DAN SÖZ DEĞİL EYLEM BEKLİYORUZ"
Leavitt, ABD'nin iki Rus petrol şirketine yönelik yeni yaptırımlarına da değinerek, Trump'ın gerektiğinde Moskova'ya karşı kararlı adımlar atabileceğini vurguladı.
Trump'ın Putin ile görüşmeye açık olduğunu ancak bu görüşmenin yalnızca somut ve yapıcı sonuçlar doğurması halinde gerçekleşebileceğini ifade eden Leavitt, "Başkan ve yönetim, bir gün bu görüşmenin yeniden yapılmasını umuyor. Ancak Trump, sadece söz değil, özellikle Moskova'dan somut eylem görmek istiyor." dedi.