Beyaz Saray yakınlarında 2 asker öldürüldü

ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız askeri öldü. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edilirken, saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Washington D.C. Polis Departmanı, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Batı Virginia Eyaleti Valisi de yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan 2 askerin öldüğünü belirtti. Emniyet güçlerini alarma geçiren saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray'a giriş ve çıkışlar kapatıldı.

TRUMP: SALDIRGAN AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.