  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, Gizli Servis ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının olaya müdahale ettiği bildirildi. Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel de olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte" çalıştıklarını ifade etti. Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...
AA

ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri güvenlik görevlilerini alarma geçirdi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

20-30 CİVARINDA SİLAH SESİ DUYULDU

Gizli Servis'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından teyit ettiği ve Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına yansıyan 20-30 civarındaki kaynağı belirsiz silah sesi, görevlileri harekete geçirdi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

SİLAH SESLERİ YAKINDAN GELDİ

Güvenlik birimleri, söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

FBI OLAY YERİNDE

Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel de olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte" çalıştıklarını ifade etti.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

TRUMP OLAY ANINDA BEYAZ SARAY'DA BULUNUYORDU

Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

ABD MEDYASI: ŞÜPHELİ DAHİL İKİ KİŞİ YARALANDI

Diğer yandan Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, silahlı bir kişinin Beyaz Saray'ın batı yakasına doğru birkaç el ateş ettiğini ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef alarak yaraladığını belirtti.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

Aynı haberlerde güvenlik yetkililerinin, şüphelinin ağır yaralı şekilde ele geçirildiği ve bölgede bulunan bir başka kişinin ise hafif yaralandığı yönündeki açıklamaları yer aldı.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: 2 kişi vuruldu! Trump toplantı salonunda bulunuyordu...

Olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ABD #WASHİNGTON #DONALD TRUMP #ABD BAŞKANI #BEYAZ SARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!