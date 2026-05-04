Gizli servis alarm durumuna geçti! Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. Gizli Servis kısa süreli olarak alarma geçerken, silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı. Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirler ise tedbir amaçlı olarak brifing odasına toplandı.
Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.
MUHABİRLER BRİFİNG ODASI'NA TOPLANDI
Henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.
ALARM DURUMU KALDIRILDI
