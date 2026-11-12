Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Peş peşe yaşanan saldırılarda 4 kişi vuruldu

TRUMP GEÇEN YIL ULUSAL MUHAFIZLARI GÖNDERMİŞTİ

Logan Circle semti, Ağustos 2025'te de yaşanan bir saldırıyla gündeme gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) görev yapmış eski bir yetkilisi, bir grup gencin kendisini ve yanındaki kadını araç gaspı girişimi sırasında darbetmesi sonucu saldırıya uğramıştı.

Olayın ardından Trump, yerel yönetimin yetkilerini devre dışı bırakarak Washington DC'de doğrudan federal kontrol uygulamasına geçileceğini duyurmuş ve suçla mücadele gerekçesiyle yüzlerce Ulusal Muhafız askerini başkente göndermişti.

Söz konusu konuşlandırmanın halen devam ettiği belirtilirken, Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle'da yaşanan son saldırılar başkentteki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör