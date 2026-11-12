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  • Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Peş peşe yaşanan saldırılarda 4 kişi vuruldu

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Peş peşe yaşanan saldırılarda 4 kişi vuruldu

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırılar düzenlendi. Birden fazla noktada yaşanan olaylarda 4 kişi vurulurken, geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Çevredeki yollar trafiğe kapatıldı, okullar tedbir amacıyla kilitlendi. Federal silah ve patlayıcılarla mücadele ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Peş peşe yaşanan saldırılarda 4 kişi vuruldu
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ABD'de Washington polisi, saldırıların Beyaz Saray yakınındaki Logan Circle bölgesindeki farklı noktalarda meydana geldiğini bildirdi. Polis Sözcüsü Nathan Clarke, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların tam olarak nerelerde gerçekleştiğine dair henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığını belirtti.

Saldırılarda 4 kişi vurulurken, bölgede geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Çevredeki yollar trafiğe kapatıldı, yakınlardaki okullar güvenlik gerekçesiyle kilitlendi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Peş peşe yaşanan saldırılarda 4 kişi vuruldu

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Yetkililer, bölge sakinlerine 15th Street'in 1500 numaralı bloğundan uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. VIDA Fitness spor merkezi, St. Luke's Episcopal Kilisesi ve konutların bulunduğu, Whole Foods süpermarketinin de yakınındaki cadde büyük ölçüde güvenlik çemberine alındı.

Bölgedeki çok sayıda yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yakınlardaki okullarda güvenlik önlemleri kapsamında kilitleme uygulamasına geçildi.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Peş peşe yaşanan saldırılarda 4 kişi vuruldu

FEDERAL EKİPLER DE OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırıların ardından ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) da bölgeye ekip gönderdi. Federal görevlilerin, polis ekiplerine destek vermek amacıyla olay yerinde çalışmalara katıldığı bildirildi.

Saldırıların nedeni ve faillerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: Peş peşe yaşanan saldırılarda 4 kişi vuruldu

TRUMP GEÇEN YIL ULUSAL MUHAFIZLARI GÖNDERMİŞTİ

Logan Circle semti, Ağustos 2025'te de yaşanan bir saldırıyla gündeme gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) görev yapmış eski bir yetkilisi, bir grup gencin kendisini ve yanındaki kadını araç gaspı girişimi sırasında darbetmesi sonucu saldırıya uğramıştı.

Olayın ardından Trump, yerel yönetimin yetkilerini devre dışı bırakarak Washington DC'de doğrudan federal kontrol uygulamasına geçileceğini duyurmuş ve suçla mücadele gerekçesiyle yüzlerce Ulusal Muhafız askerini başkente göndermişti.

Söz konusu konuşlandırmanın halen devam ettiği belirtilirken, Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle'da yaşanan son saldırılar başkentteki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #BEYAZ SARAY #WASHİNGTON

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