Beyaz Saray yemeğinde silahlı saldırıda bulunmuştu: O saldırganın manifestosu paylaşıldı! “Dost canlısı federal suikastçı”
Geçtiğimiz gece Beyaz Saray yemeğinde bir şüpheli silahlı saldırı gerçekleştirdi. ABD basını ise söz konusu saldırganın ailesine attığı mesaj ile manifestosunu paylaştığını iddia etti. Şüphelinin en üstten en alt düzeye yetkililerin hedef alındığı belirtilirken şüpheli, “Ben artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bürümesine izin vermek istemiyorum" diyerek kendisini "dost canlısı federal suikastçı" olarak adlandırdığı aktarıldı.
ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının ABD basınındaki yankıları sürüyor. ABD'li kaynaklar, saldırının şüphelisi 31 yaşındaki Cole Allen'ın saldırıyı gerçekleştirmeden dakikalar önce ailesine bir yazılı mesaj gönderdiği ve "manifestosunu" paylaştığını iddia etti.
İddialara göre kendisini "dost canlısı federal suikastçı" olarak adlandıran saldırgan, manifestosunda saldırıyla ilgili amaçlarını açıkladı. Allen, "Ben bir ABD vatandaşıyım. Beni temsil eden kişilerin yaptıkları beni yansıtmaktadır. Ben artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bürümesine izin vermek istemiyorum. Açıkçası uzun bir zaman önce de izin vermek istemiyordum ancak buna ilişkin bir şey yapmak için elime geçen ilk gerçek şans buydu" ifadelerini kullandı.
"FBI DİREKTÖRÜ PATEL DIŞINDAKİ YETKİLİLER ÖNCELİKLİ HEDEF"
Mesajında saldırıdaki hedeflerine ilişkin detaylara da değinen şüpheli, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel dışındaki idari yetkililerin en üst düzeyden en alt düzeye sıralanacak şekilde öncelikli hedefi olduğunu söyledi. ABD Gizli Servisi çalışanlarını gerekli görmesi durumunda hedef alabileceğini belirten Allen, otel güvenliği, otel çalışanları, polis ile ulusal muhafız yetkililerinin ve Beyaz Saray'ın düzenlenen programdaki ziyaretçilerinin ise hiçbir şekilde hedefi olmadığını yazdı.