Beyaz Saray’da 50 yıl sonra bir ilk! Trump, Hasidik Yahudileri ağırladı

İsrail basınında yer alan habere göre Trump, Beyaz Saray'da bir grup Hasidik Yahudi hahamını ağırladı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da hahamlarla görüştüğü belirtildi.

ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİNİ ELEŞTİREN MEKTUP TRUMP'A SUNULDU

Ayrıca sosyal medyada hahamların, ABD yönetiminin İsrail'le ilişkilerini eleştiren mektubu da Trump'a sundukları öne sürüldü.

Beyaz Saray'daki bu görüşme, 1979'dan bu yana bir ABD başkanının Hasidik hahamlarla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör