Beyaz Saray’da duygusal anlar! Gözyaşlarıyla veda etti

BİDEN'A 2024 SEÇİMLERİNDE DESTEK MESAJI

"Bu, şimdiye kadar sahip olduğum en iyi işti." diyen Klain, veda konuşmasında zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Klain, diğer taraftan, bu işin hayatındaki en zor iş olduğunu belirterek, görevi devredeceği Zients'ın bu zorlukların üstesinden gelebilecek yetenekte biri olduğunu söyledi.

Klain, Biden'a teşekkür ederek, "1988, 2008 ve 2020'de yaptığım gibi, 2024'te başkanlığa aday olduğunuzda yanınızda olmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Zients da Biden ve Klain'a teşekkür ederek, Biden ve ekibi için çalışmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.