Beyaz Saray’da Gazze zirvesi

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün Gazze konusunda Beyaz Saray'da geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını duyurdu. Witkoff, toplantının Gazze'ye insani yardım planı ve çatışma sonrası geçiş süreci için önemli kararlar içereceğini belirtti. Witkoff ayrıca Gazze, İran ve Ukrayna dahil tüm krizlerle ilgili bu hafta toplantılar yapılacağını vurgulayarak, "Bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz" dedi.