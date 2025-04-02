Beyaz Saray’da güvenlik krizi: Gmail üzerinden gizli bilgiler paylaşıldı

Washington Post'un (WP) elde ettiği e-postalar ve 3 yetkiliyle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz dahil Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) üyeleri, hükümet işlerini Gmail hesapları üzerinden yürüttü.

İncelenen e-posta yazışmalarına göre, Waltz'un üst düzey yardımcılarından biri, başka kurumdaki meslektaşlarıyla "askeri pozisyonlar ve devam eden çatışmalarla ilgili silah sistemlerini içeren son derece teknik meseleler" için bu ticari e-posta hizmetini kullandı.

Söz konusu yazışmalardan elde edilen başlıklar, bu yetkilinin Gmail hesabını kullandığını, diğer kurumdaki meslektaşlarının ise devlet tarafından verilen hesapları kullandığını gösteriyor.

Yetkililer, Waltz'un Gmail hesabına, programı ve diğer çalışma belgeleri gibi da az hassas bilgiler gönderildiğini söyledi.

NSC Sözcüsü Brian Hughes, WP'ye yaptığı açıklamada, Waltz'ın, kişisel e-postasını tarif edildiği şekilde kullandığına dair bir kanıt görmediğini belirtti.

Hughes, Waltz'un "eski bağlantılarının" kendisine işle ilgili materyali e-postayla göndermesi durumunda, resmi yazışmaların arşivlenmesini gerektiren federal kayıt yasalarına uyumu sağlamak için hükümetin kendisine tahsis ettiği e-posta adresini "bilgi" kısmına eklediğinden emin olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Waltz gizli bilgileri açık bir hesaptan göndermedi ve göndermezdi." dedi.