Beyaz Saray’da panik anları: İlaç şirketi yöneticisi Trump’ın gözleri önünde fenalaştı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın zayıflama ilacı üreticisi "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk” adlı şirketlerle yapılan anlaşmaları duyurmak için Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Trump’ın konuşmasının ardından aniden fenalaşan Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay, Beyaz Saray’da kısa süreli paniğe sebep oldu. Müdahaleyi ise orada bulunan Dr. Mehmet Öz yaparken, Findlay’in durumunun iyi olduğu açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, zayıflama ilacı üreticisi "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı şirketlerle yapılan anlaşmaları duyurduğu Beyaz Saray'daki basın toplantısı korku dolu anlara sahne oldu.
Trump'ın ardından söz alan Eli Lilly CEO'su David Ricks'in konuşma yaptığı sırada, Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay aniden fenalaştı.
Yere düşmek üzere olan Findlay'a ilk müdahaleyi orada bulunan Medicare ve Medicaid (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz yaparken, Beyaz Saray yetkililerinin canlı yayını aniden keserek Oval Ofis'teki basın mensuplarını salondan çıkarması dikkat çekti.