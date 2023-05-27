Beyaz Saray’da panik! Biden’ın ağırladığı konuk bayıldı

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonu Louisiana State Üniversitesinin (LSU) kadın basketbol takımı oyuncuları ve Antrenörü Kim Mulkey'i ağırladı.

Biden'ın burada yaptığı konuşma sırasında arkasında dizilen sporculardan Sa'Myah Smith'in bayılması paniğe neden oldu.