Beyaz Saray’da tarihi utanç

İsrail'in Gazze soykırımına en büyük desteği veren ABD şimdi de ateşkes görünümü altında 2 milyondan fazla Filistinlinin zorla sürgün edilmesi için harekete geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. 3 saat süren görüşmede iki ismin açıklamaları ve tavırları tarihe bir utanç lekesi olarak geçti.

'UTANMADAN GÜLÜYOR'

Trump, "Gazze yerle bir oldu" derken, yanıbaşındaki Gazze Kasabı Netanyahu kameralara bakarak pis pis sırıttı.

Gazze'ye geri dönmek isteyen olacağını sanmadığını söyleyen Trump, "Orası cehenneme döndü" derken Netanyahu gülücükler saçtı.

Sosyal ağlarda binlerce kişi "Soykırımcı utanmadan gülüyor" yorumları yaptı.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "uzun vadeli" olarak devralacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekirse buraya ABD askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu.

Trump, Gazzelilerin Gazze Şeridi'ni terk etmek istememesi durumunda nasıl çıkarılacakları hakkında bir bilgi paylaşmadı.

Orada kimlerin yaşayacağı sorulduğunda ise Trump, oranın 'dünya insanlarına' ev sahipliği yapabileceğini belirterek, Gazze Şeridi'nin 'Ortadoğu'nun Rivierası' olacağını belirttti.

KATLİAM HEDİYELEŞMESİ

Netanyahu, Trump'a 17 Eylül 2024'te Hizbullah'a yönelik saldırılarla gündeme gelen çağrı cihazlarından hediye etti. Trump, Netanyahu'nun hediyesine "Büyük bir operasyondu" diye karşılık verdi.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Dannon, Hamas'ın muhtemelen İsrail'in taleplerini kabul etmeyeceğini ve bu yüzden savaşa devam etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

İsrail'deki aşır sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin de "gönüllü göçünü düşünmeye başlayabileceklerini" söyledi.



CNN: TARİHTEKİ EN UÇ FİKİR

CNN International Trump'ın açıklamalarının ABD'nin Ortadoğu barış inşası tarihindeki en uçuk fikir olduğunu yazdı.

BBC: Teklif Gazze için sarsıcı.

SKY News'e göre Trump'ın Gazze çözümü, tarih konusundaki cehaletini ortaya koyuyor.

KRAVATLI MESAJ

Görüşmede Netanyahu, ABD bayrağına atıf yaparak kırmızı kravat taktı. Trump da İsrail bayrağına gönderme yapmak için mavi kravat kullandı.

TAMAMEN KARŞIYIZ

DIŞIŞLERI Bakanı Hakan Fidan, Gazze'nin zorla boşaltılması ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesine dair olası planlara ilişkin, "Gazze halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız" dedi.

TEPKİ YAĞDI: GÜLÜNÇ VE İĞRENÇ

Hamas: Trump'ın açıklamaları saçma ve absürt.

Filistin: Bu çağrılar uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir.

Suudi Arabistan: Filistin Devleti kurulmadığı müddetçe İsrail ile ilişkilerimiz normalleşmeyecek.

Çin: Filistin'i Filistinliler yönetmeli.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres: Trump'ın Gazze halkını başka yere taşıma planı "etnik temizlik" anlamına gelir.

Rusya: Filistin meselesi ancak iki devletli temelde çözülebilir.

Fransa: Gazze'nin üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilmesine karşıyız.



TRUMP'A İNAT DÖNÜYORLAR

'GİTMEKTENSE ÖLÜMÜ TERCİH EDERİZ'

TRUMP'IN tecrit planına karşılık 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 550 binden fazla Filistinli Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine döndü. Filistinliler evlerini terk etmektense topraklarında öleceklerini söylüyor.