SON DAKİKA | Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump-Şara görüşmesi başladı
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki görüşme başladı. Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme başladı.
Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.
Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.
Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.
İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya geliyor.
ŞARA BİRÇOK KONUDA DESTEK ARIYOR
Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Şam yönetimi, ülkenin yeniden inşası ve halkın refahının artırılmasına odaklanırken, enerji, altyapı ve güvenlik gibi birçok alanda ABD'nin desteğini talep ediyor.
ABD'nin, Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkarmasının ardından Şam yönetimi, özellikle uygulanan bazı ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını umuyor.
Savaşın büyük yıkıma uğrattığı ülkenin yeniden inşası için ekonomik kaynak arayışında olan Şara yönetimi, ABD'li şirketlerin Suriye'de yatırım yapmasının teşvik edilmesini istiyor.
Şam yönetimi ayrıca, DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan Uluslararası Koalisyon'a katılmayı amaçlıyor. Geçen hafta ülke genelinde onlarca noktada DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenleyen Suriye ordusu, "terörle mücadelede" kararlılık mesajı vermişti.
SURİYE'NİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ GÜNDEMDE
İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera çevresinde sürdürdüğü askeri ihlallerin son bulması için ABD'nin devreye girmesini bekleyen Şara yönetimi, ülkede ABD'nin muhatap olarak yalnızca Şam'ı tanımasını talep ediyor.
Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG yapılanması ise ABD ile doğrudan temasını sürdürmek ve Washington nezdinde ayrı bir muhatap olarak kalmak istiyor.
Şara yönetimi ise 10 Mart'ta terör örgütüyle varılan mutabakatın uygulanması için ABD'nin SDG üzerindeki etkisini kullanarak süreci desteklemesini bekliyor.
"ABD-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA"
Analistler, Şara'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin, on yılı aşkın süredir ABD-Suriye ilişkilerinde en üst düzey temas olması bakımından tarihi bir adım olacağına dikkati çekiyor.