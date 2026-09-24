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Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump ve Şi'den iş birliği mesajı

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump ve Şi'den iş birliği mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 yıl aradan sonra Beyaz Saray'ı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kameralar karşısına geçerek iki ülkenin daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi. Görüşmede ticaret, güvenlik ve yapay zeka konularına vurgu yapılırken, Çin lideri Şi ise "Tukidides Tuzağı"na dikkat çekerek iki küresel gücün çatışma yerine sağlıklı işbirliğini seçmesi gerektiğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2026 19:32 Son Güncelleme: 24 Eylül 2026 19:48

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, Beyaz Saray'da canlı yayında kameralar karşısına çıktı. Trump, Şi'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Melania ve ben, Amerika'ya 2. kez resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Çinli lider olan Devlet Başkanı Şi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyuyoruz." dedi. 2016'da ilk kez başkan olduğu dönemden bu yana iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı ilişki kurduklarını dile getiren Trump, "Aramızdaki bu ilişkiden büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı. İki ülkenin birlikte başarabileceği çok şey olduğuna inandığını dile getiren ABD Başkanı, Amerikan deniz piyadelerinin Çin ordusundan aldığı "birlikte çalışmak" şeklindeki ifadeye atıf yaptı.

Trump, Çin ile "birlikte çalışabileceklerine" dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Şi ve ben, ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. ABD yönetiminin, Amerikalı çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlara yeni pazar erişimi de dahil, daha dengeli ticaret ilişkisi kurulması konusunda çalıştığını anlatan Trump, bu konuları Şi ile görüşecekleri mesajını verdi. Şi ile görüşmelerinde, güvenlik, teknoloji ve "süper zeka" ile ilgili meseleleri de ele alacaklarını kaydeden Trump, "Bugün bu alanlarda alacağımız kararlar, önümüzdeki on yıllar boyunca barış ve refahı teşvik edebilir." yorumunu yaptı.