Beyaz Saray'da Trump-Ramaphosa görüşmesine damga vuran tartışma! "Beyaz çiftçilere soykırım" iddiası

1 saatten uzun süren görüşmenin başında iki lider de ABD-Güney Afrika ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaretin artırılması gibi işbirliği alanlarına vurgu yaparken, daha sonra Trump'ın açıklamaları gündeme damgasını vurdu.

Trump, "Güney Afrika ile ilgili olarak çok sayıda insan kaygı duyuyor ve toplantının asıl amacı da bu. Ancak zulüm gördüklerini düşünen ve ABD'ye sığınan pek çok insanımız var. Bu zulüm ya da soykırımın devam ettiğini hissettiğimiz pek çok yerden çok sayıda insan ülkemize geliyor. Bunlar genelde beyaz çiftçiler ve Güney Afrika'dan kaçıyorlar." diye konuştu.

RAMAPHOSA TRUMP'IN İDDİASINI YALANLADI

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ise ülkede bazı bölgelerde güvenlik sorunları olduğunu ve şiddet olayları yaşandığını, ancak beyaz çiftçileri hedef alan hiçbir hükümet politikalarının olmadığını dile getirdi.

Görüşme devam ederken Trump, Beyaz Saray tarafından hazırlanan ve Güney Afrika'daki beyaz çiftçilerin öldürüldüğü iddialarını içeren bir video klip izletti.

Trump, öldürüldüğü iddia edilen beyaz çiftçilerin mezar yerlerinin ziyaret edildiği bir bölümün de yer aldığı videonun ardından, "Bunlar tam buradaki mezar alanlarında 1000'den fazla beyaz çiftçi yatıyor. Yaklaşık 1000 kişi var, hepsi beyaz çiftçiler." değerlendirmesini yaptı.