Beyaz Saray’daki Ukrayna zirvesi öncesi gerilim: Trump masaya şartlarını koydu! Zelenskiy geri adım atmıyor
Washington’da bugün Ukrayna konulu kritik bir zirve gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e ithafen sıraladığı şartlar tansiyonu yükseltti. Zelenskiy ise toprak vermeye niyeti olmadığına işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.
KIRIM'DAN VE NATO ÜYELİĞİNDEN VAZGEÇME ÇAĞRISI
Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi Truth Social sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.
Trump, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.
"SAHTE" OLARAK NİTELENDİRDİĞİ HABERLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Trump ayrıca, sahte haber yaymakla itham ettiği bazı medya kuruluşlarını eleştirdi.
Putin'le 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptıkları görüşmede büyük yenilgi aldığına yönelik haberlere tepki gösteren Trump, "Aslında o (Putin), toplantıyı ABD dışında herhangi bir yerde yapmayı çok isterdi ve sahte haber medyası bunu biliyor. Bu, önemli bir tartışma konusuydu. Eğer zirveyi başka bir yerde yapsaydık Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği medya, bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu söylerdi. Bu insanlar hasta." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, sahte haber yaydıklarını öne sürdüğü bazı medya kuruluşlarının bugün birçok Avrupalı liderin Beyaz Saray'da ağırlanacak olmasını da büyük bir kayıp gibi yansıtacaklarını savundu.