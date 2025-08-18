Beyaz Saray’daki Ukrayna zirvesi öncesi gerilim: Trump masaya şartlarını koydu! Zelenskiy geri adım atmıyor

Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirecek.

Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.

"SAHTE" OLARAK NİTELENDİRDİĞİ HABERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Trump ayrıca, sahte haber yaymakla itham ettiği bazı medya kuruluşlarını eleştirdi.

Putin'le 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptıkları görüşmede büyük yenilgi aldığına yönelik haberlere tepki gösteren Trump, "Aslında o (Putin), toplantıyı ABD dışında herhangi bir yerde yapmayı çok isterdi ve sahte haber medyası bunu biliyor. Bu, önemli bir tartışma konusuydu. Eğer zirveyi başka bir yerde yapsaydık Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği medya, bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu söylerdi. Bu insanlar hasta." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, sahte haber yaydıklarını öne sürdüğü bazı medya kuruluşlarının bugün birçok Avrupalı liderin Beyaz Saray'da ağırlanacak olmasını da büyük bir kayıp gibi yansıtacaklarını savundu.