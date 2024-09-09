Beyaz Saray’dan Ayşenur Ezgi açıklaması: Soruşturma sonucu bekleniyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili değerlendirme yaptı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle görüşmediğini ancak yönetim olarak ailesiyle birlikte Eygi'nin yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi.

İsrail'in şu anda soruşturma yürüttüğünü belirten Kirby, "Şu anda bu soruşturmayı hızlıca yapıyorlar. Sanıyorum gelecek günlerde bulgularını ve sonuçları bize sunacaklar. Biz de o zamana kadar sonuca varıp yargıda bulunmayı bekletiyoruz." dedi.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrailli keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.