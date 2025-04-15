Beyaz Saray’dan flaş karar! Gazze protestoları sonrası hedefteydi: Harvard Üniversitesi fonları donduruldu!

İsrail’in Gazze katliamına karşı yoğun protestoların gerçekleştirildiği Harvard Üniversitesi, Beyaz Saray’dan veto yedi. ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 10:32 Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 10:41

ABD Başkanı Donad Trump yönetimi, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesinin 2,2 milyar dolarlık fonunu kesti. Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin Filistin yanlısı protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi taleplerini reddetmesi üzerine harekete geçti. ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi. Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık fonu kesmekle tehdit ettiği Harvard Üniversitesi, Trump'ın taleplerini kabul etmeyeceğini belirtmişti.

FİLİSTİN DESTEĞİ PROTESTOLARI ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde. Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.