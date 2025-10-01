Beyaz Saray'dan Gazze planına ilişkin açıklama geldi: Hamas'ın kabul etmesini umuyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Gazze planı konusunda Hamas'a 3-4 gün süre verdiğini hatırlatarak, "Bu planla gurur duyuyoruz ve Hamas'ın da planı kabul etmesini umuyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 23:14

Sözcü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'li sözcü, Başkan Trump'ın Hamas'a Gazze planı konusunda 3-4 gün verdiğini ve bu durumun halen geçerli olduğunu belirterek, sürece ilişkin devam eden ciddi görüşmeler olması sebebiyle ilave bir şey söylemeyeceğini kaydetti. Bir soru üzerine Leavitt, Trump'ın öncülüğünde hazırlanan Gazze'de ateşkes planının tüm dünyada kabul gördüğünü ve planın bölgeye barış getireceğini savundu.

"PLANI, DÜNYADAKİ HERKES DESTEKLİYOR" Beyaz Saray Sözcüsü, "Bu barış planı sadece İsrail tarafından kabul edilmedi, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki Müslüman ve Arap ülkeleri tarafından ve aynı zamanda Avrupa liderleri tarafından alkışlandı. Bu planı, dünyadaki hemen hemen herkes destekliyor." diye konuştu.