Beyaz Saray’dan Gazze’deki ateşkes hakkında açıklama

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonundaki çabalar sayesinde Gazze'deki insani duraklama iki gün daha uzatılacak. Hamas bu süre zarfında 20 kadın ve çocuğu daha serbest bırakmayı taahhüt etti. Başkan Biden, aranın iki günün ötesine uzatılması için çalışmaya devam edecek" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Gazze'ye giden insani yardımların hızlandırılması ve genişletilmesi ile rehinelerin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesi yönünde sürekli baskı yaptım. Anlaşmanın her yönüyle uygulandığından emin olmak için Katar, Mısır ve İsrail liderleriyle temas halindeyim" dedi.