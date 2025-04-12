Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti
İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turunun sona ermesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bir araya geldi. Beyaz Saray görüşmelerin olumlu ve yapıcı olduğunu bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff bir süre görüştü.
Açıklamada, "iki buçuk saati aşkın süren dolaylı müzakerelerin ardından Erakçi ve Witkoff Umman Dışişleri Bakanı'nın (Bedr bin Hamed el-Busaidi) da bulunduğu ortamda birkaç dakika görüştü" ifadelerine yer verildi.
Beyaz Saray ise görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini bildirdi. Ayrıca gelecek cumartesi tarafların tekrar bir araya geleceği belirtildi.