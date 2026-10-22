Beyaz Saray’dan İran'a saldırı kararı! Tarih verip duyurdular

Orta Doğu’da gerilim sürerken Beyaz Saray’dan kritik bir çıkış geldi. ABD yönetimi, 3 Kasım’da gerçekleşecek Kongre ara seçimlerine kadar İran’a yönelik hiçbir askeri operasyon düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray’dan İran’a saldırı kararı! Tarih verip duyurdular
AA
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ABD merkezli Drop Site News adlı haber platformu, ABD ile İsrail'in yakın zamanda İran'a saldırı ihtimaline ilişkin yayımladığı haberinde, son gelişmeleri değerlendirdi.

Drop Site News'e konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Başkan Donald Trump'ın önceki açıklamasını yineledi.

Kelly, "ABD, ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacaktır." ifadesini kullandı, ancak İsrail'in İran'a yönelik saldırı ihtimali konusunda bir yorum yapmadı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili önceki hafta yaptığı açıklamada, 3 Kasım'dan önce İran'a herhangi bir şekilde saldırmayacaklarını belirtmişti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#DONALD TRUMP #İSRAİL #ABD #BEYAZ SARAY #ORTA DOĞU

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