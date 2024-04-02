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Giriş Tarihi: 2.4.2024 09:42 Son Güncelleme: 2.4.2024 09:45

Beyaz Saray'dan İsrail'e tepki: Bu olay hızlıca soruşturulmalı...

Beyaz Saray, Gazze Şeridi'nde insani yardım çalışmaları yapan uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) ait aracın İsrail tarafından vurulmasına tepki gösterdi. Beyaz Saray, İsrail'in olayı hızlıca soruşturması gerektiğini bildirdi, "İnsani yardım görevlileri, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtırken korunmalıdır." dedi.

AA
Beyaz Saray’dan İsrail’e tepki: Bu olay hızlıca soruşturulmalı...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, saldırıyla ilgili X'teki hesabından açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "Gazze'de WCK insani yardım görevlilerini öldüren saldırıdan dolayı çok üzüntü duyduk ve derin bir şekilde rahatsız olduk. İnsani yardım görevlileri, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtırken korunmalıdır. İsrail'i hızlıca olayı soruşturması konusunda teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu görevlileri ve bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırıda World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirmişti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra bir Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıkları belirtilerek, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." açıklamasında bulunulmuştu.

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Beyaz Saray'dan İsrail'e tepki: Bu olay hızlıca soruşturulmalı...
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