Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Beyaz Saray’dan İsrailli bakana ‘ateşkes’ tepkisi
Giriş Tarihi: 11.8.2024

Beyaz Saray’dan İsrailli bakana ‘ateşkes’ tepkisi

Beyaz Saray’dan İsrailli bakana ‘ateşkes’ tepkisi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de ateşkes sağlanmalı" çağrısına karşı çıkan aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu savunuyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler" diyerek tepki gösterdi. Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini söylerken Suudi Arabistan, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ateşkes çabalarına her tür desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyaz Saray’dan İsrailli bakana ‘ateşkes’ tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA