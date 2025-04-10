Beyaz Saray’dan LGBT lobisine yasak! Trump’ın cinsiyet kararı uygulamaya kondu: O isimlerle iletişim kurulmayacak!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post gazetesine, cinsiyet belirten zamirlerin kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, "Biyografilerine tercih ettikleri zamirlerini ekleyen herhangi bir gazeteci, açıkça biyolojik gerçeklikle veya hakikatle ilgilenmiyor demektir. Bu nedenle dürüst bir haber yazabileceğine de güvenilemez." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın, erkekler için "o/onun" (he/him), kadınlar için "o/onun" (she/her), erkek ve kadın dışındaki diğer cinsiyet tanımlamalarına atıfla "onlar/onların" (they/them) şeklindeki zamirleri ve diğer tanımlamaları e-posta imzalarında kullanan gazetecilere cevap vermeyeceğini belirten Leavitt, bunun Trump yönetiminin bir politikası olduğuna işaret etti.