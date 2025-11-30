Beyaz Saray’dan medyaya savaş ilanı: Basın kuruluşları kategorilere ayrıldı

Beyaz Saray'ın internet sitesine "Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi." başlığının yer aldığı yeni sayfa eklendi.

Yeni sayfada, CBS News, The Independent ve The Boston Globe "haftanın medya suçluları" olarak adlandırıldı. Bu medya kuruluşlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini "yanlış aktardığı ve abarttığı" öne sürüldü.

Söz konusu medya kuruluşlarının, Trump'ın "askerlere yasa dışı emirler verdiği" yönünde sahte haberler yaptığı, ABD Başkanı'nın tüm emirlerinin "yasal" olduğu iddia edildi.

The Washington Post, CBS News, CNN ve MSNBC medya kuruluşları ise "Suçlu Utanç Listesi"nde sergilendi. Kurumlar, "yanlış ve yanıltıcı haber yapmak"la suçlandı.