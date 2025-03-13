Beyaz Saray'dan Panama Kanalı hamlesi! Pentagon'a "seçenekleri geliştirin" talimatı...

Habere göre ABD'li yetkililer, olası planların Panama ordusuyla daha yakın işbirliği yapmaktan, ABD askerlerinin kanalı zorla ele geçirmesi gibi daha az olası bir seçeneğe kadar uzandığını belirtti.

Yetkililere göre, Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı "geri alma" hedefine ulaşmak için "Panama'daki Amerikan askeri varlığını artırma" dahil çeşitli seçenekleri hazırlaması yönünde ABD ordusuna talimat verdi.

Bu kapsamda ABD Güney Komutanlığı'nın Panama ordusuyla daha yakın işbirliği yapması ve ABD askerlerinin Panama Kanalı'nı zorla ele geçirmesi gibi daha az olası bir seçeneğe kadar birçok olası seçeneğe ilişkin potansiyel planların hazırlanacağı kaydedildi.