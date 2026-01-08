Haberler

Beyaz Saray’dan Suriye açıklaması: “Yeniden terör üssü olmamalı”

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'deki son duruma ilişkin yazılı yanıt verdi. Suriye'nin ‘yeniden terörizm üssü haline gelmemesi’ gerektiği belirtilen açıklamada, "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

08 Ocak 2026

Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor. Bu, Başkan'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.

TERÖR ÜSSÜ OLMAMALI Suriye'nin herhangi bir şekilde "yeniden terörizm üssü haline gelmemesi" gerektiği belirtilen açıklamada, "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verildi.