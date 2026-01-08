Beyaz Saray’dan Suriye açıklaması: “Yeniden terör üssü olmamalı”
Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'deki son duruma ilişkin yazılı yanıt verdi. Suriye'nin ‘yeniden terörizm üssü haline gelmemesi’ gerektiği belirtilen açıklamada, "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor. Bu, Başkan'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.
TERÖR ÜSSÜ OLMAMALI
Suriye'nin herhangi bir şekilde "yeniden terörizm üssü haline gelmemesi" gerektiği belirtilen açıklamada, "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verildi.
İTİDAL ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de "tüm taraflara itidal çağrısı"nda bulunurken, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin yeniden inşasına odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.