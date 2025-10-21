Beyaz Saray’dan Trump-Putin zirvesi açıklaması!

Beyaz Saray, yetkilisi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 20:13

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin AA muhabirine yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullandı.