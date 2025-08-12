Beyaz Saray'dan Trump-Putin Zirvesi açıklaması: "Belki ileride Rusya'ya gidebilir"

Beyaz Saray yapılacak olan Trump-Putin Zirvesi ile alakalı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Trump-Putin görüşmesi Trump için bir dinleme egzersizi. Belki Trump ileride Rusya’ya gidebilir." denildi.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 20:31 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 20:45

ABD VE RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin ile Trump'ın 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmenin hazırlığı ile ilgili bazı konular istişare edildi.