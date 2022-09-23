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Haberler Dünya Haberleri Beyaz Saray'dan Türkiye'ye "esiri takası" teşekkürü
Giriş Tarihi: 23.9.2022 23:17 Son Güncelleme: 23.9.2022 23:30

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye "esiri takası" teşekkürü

AA
Beyaz Saray’dan Türkiye’ye esiri takası teşekkürü

Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen esir takası tüm dünyada geniş yankı buldu. Çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajları iletilirken Beyaz Saray'da Türkiye'nin oynadığı rol nedeniyle memnuniyetlerini iletti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin soruyu yanıtladı. ABD'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasını memnuniyetle karşıladığını belirten Jean-Pierre, takasla 2 ABD vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğuna işaret etti.

"TÜRKİYE HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Jean-Pierre serbest kalan ABD'lilerin bir an önce evlerine dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Ayrıca, Suudi Arabistan ve Türkiye hükümetine, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasında arabuluculuk yaptıkları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD GÜVENLİĞİNİZİ GARANTİ EDEMEZ"

ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik "seyahat etmeyin" uyarısına da dikkati çeken Jean-Pierre, "Ukrayna'ya savaşmak için gitmek doğru değil ve bu kişiler ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. ABD, sizin güvenliğinizi garanti edemez." mesajını verdi.

200 ESİRİN TAKASI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 esirin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.

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Beyaz Saray'dan Türkiye'ye "esiri takası" teşekkürü
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