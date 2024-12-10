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Haberler Dünya Haberleri Beyaz Saray'dan YPG/PKK'ya destek mesajı! Yine DEAŞ'ı bahane gösterdiler
Giriş Tarihi: 10.12.2024 20:23 Son Güncelleme: 10.12.2024 20:32

Beyaz Saray'dan YPG/PKK'ya destek mesajı! Yine DEAŞ'ı bahane gösterdiler

Beyaz Saray, Suriye'de YPG/PKK'ya verdikleri desteğin süreceğini belirtti. ABD yönetimi, Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin "terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini" kabul ettiklerini bildirdi.

AA
Beyaz Saray’dan YPG/PKK’ya destek mesajı! Yine DEAŞ’ı bahane gösterdiler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

Kirby, Türkiye'nin "vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına" sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin "yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını" vurguladı.

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, "Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki." dedi.

Kirby, Suriye'deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

YPG/PKK'YA DESTEK KONUSUNDA DEAŞ'I BAHANE GÖSTERDİ

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savundu.

Kirby, "ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

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Beyaz Saray'dan YPG/PKK'ya destek mesajı! Yine DEAŞ'ı bahane gösterdiler
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