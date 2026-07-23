Beyaz Saray’ın el koyduğu Venezuela petrolü kayıp
ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu 3 Ocak günü kaçırmasının ardından ülkenin sahip olduğu petrollere dair yeni bir tartışma başladı. ABD yönetimi Maduro sonrasında Venezuela'nın petrolüne el koymuştu. Financial Times'ın haberine göre Trump yönetimi, Venezuela'nın petrol gelirinden 13 milyar dolarlık bir bölümü aldı ve paraya ne olduğuna ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Habere göre bu durum ABD'nin petrol gelirlerinin tamamını Karakas'a aktarmadığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
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