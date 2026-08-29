Beyaz Saray'ın gözü Venezuela petrolünde

Beyaz Saray’ın gözü Venezuela petrolünde
ABD'de Donald Trump yönetiminin, Venezuela'nın petrol kaynaklarından mülkiyet payı elde etmek amacıyla ülkedeki geçici hükümetle müzakereler yürüttüğü iddia edildi. Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililer, Venezuela'nın petrol kaynaklarından mülkiyet payı elde etmek için yürütülen görüşmelerin Caracas'ın yaklaşık 300 milyar varillik toplam kanıtlanmış rezervlerinin tamamını değil, yaklaşık 90 milyar varil rezervi bulunan 10'dan fazla aktif petrol sahasını kapsadığını belirtti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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