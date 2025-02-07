Beyaz Saray’ın yeni direktörü onaylandı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü adayı Russell Vought'u onayladı.

Senato'da yapılan oylamada, 53 "evet" oyuna karşı 47 "hayır" oyu alan Vought'un göreve gelmesi kesinleşti. Oylama sonucunda Vought, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü oldu.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, konuşmasında, Vought'u "en uç gündeme sahip, en radikal aday" şeklinde tanımladı.

"Proje 2025"in önde gelen isimlerinden biri olan Vought'un, federal düzenlemeleri geri çekmek ve düzenleyici süreçleri sadeleştirmek için çalışması bekleniyor.

Vought, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesinde düzenlenen onay oturumunda, finansman kavgaları nedeniyle hükümeti kapatmak için baskı yapmayacağını söylemişti.

Trump'ın ilk döneminde, bütçe direktörlüğü ekibinde görev yaptığını ve o dönemde hükümetin 35 gün boyunca tarihin en uzun süre "kapanmasını" yaşadığını hatırlatan Vought, bunun federal hükümet üzerindeki etkisini bildiğini anlatmıştı.