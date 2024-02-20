Beyin çipiyle ilk hareket

Amerikan nöroteknoloji şirketi
Neuralink'in
kurucusu Elon
Musk, beyin çipi
yerleştirdikleri kişinin
düşünce yoluyla
bilgisayar faresini kontrol
edebildiğini açıkladı.
Amerikan CNBC kanalının
internet sitesinde yer
alan habere göre, Musk,
sosyal medya platformu
X'te katıldığı sözlü sohbet
odasında (spaces)
ilk kez beyin
çipi takılan kişinin
durumuna ilişkin
açıklama yaptı.
Musk, "Hasta,
bildiğimiz kadarıyla
hiçbir olumsuz etki
olmadan tamamen iyileşmiş
görünüyor ve fareyi
kontrol edebiliyor. Sadece
düşünerek fareyi ekranda
hareket ettirebiliyor" diye
konuştu. DIŞ HABERLER