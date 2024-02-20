Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Beyin çipiyle ilk hareket
Giriş Tarihi: 21.2.2024

Beyin çipiyle ilk hareket

Beyin çipiyle ilk hareket
Amerikan nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla bilgisayar faresini kontrol edebildiğini açıkladı. Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında (spaces) ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Musk, "Hasta, bildiğimiz kadarıyla hiçbir olumsuz etki olmadan tamamen iyileşmiş görünüyor ve fareyi kontrol edebiliyor. Sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor" diye konuştu. DIŞ HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyin çipiyle ilk hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA