Beyin çipiyle ilk hareket

Amerikan nöroteknoloji şirketiNeuralink'inkurucusu ElonMusk, beyin çipiyerleştirdikleri kişinindüşünce yoluylabilgisayar faresini kontroledebildiğini açıkladı.Amerikan CNBC kanalınıninternet sitesinde yeralan habere göre, Musk,sosyal medya platformuX'te katıldığı sözlü sohbetodasında (spaces)ilk kez beyinçipi takılan kişinindurumuna ilişkinaçıklama yaptı.Musk, "Hasta,bildiğimiz kadarıylahiçbir olumsuz etkiolmadan tamamen iyileşmişgörünüyor ve fareyikontrol edebiliyor. Sadecedüşünerek fareyi ekrandahareket ettirebiliyor" diyekonuştu. DIŞ HABERLER