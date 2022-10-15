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Giriş Tarihi: 15.10.2022

Beyin hücreleri pong oynadı

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Beyin hücreleri pong oynadı
Bilim insanları laboratuvarda, 1970'lerin tenise benzeyen bilgisayar oyunu Pong'u oynamayı öğrenen beyin hücreleri geliştirdi. Araştırma ekibi bir fare embriyosundan alınan kök hücrelerden 800 bin beyin hücresi büyüttü. Bu mini beyni, oyundaki topun ne tarafta ve alttaki çubuğa ne kadar uzaklıkta olduğunu ileten elektrotlara bağladılar. Mini beyin, oyunu oynamayı beş dakikada öğrendi. Topu çoğunlukla kaçırsa da, başarı düzeyleri rastgele şansın çok üzerindeydi. Neuron dergisine yazan araştırmanın başındaki Dr. Brett Kagan, buluşun Alzheimer gibi hastalıkların tedavilerin test edilmesinde kullanılabileceğini umduğunu söyledi. Kagan ile birlikte çalışan Londra Üniversitesi'nden Prof. Karl Friston "Mini beyin öğretilmeden öğrendi" dedi.
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Beyin hücreleri pong oynadı
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