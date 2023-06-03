Beyrut’a 1 milyar $’lık CIA üssü kurulacak

ABD'ninBeyrut Büyükelçiliği, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için Beyrut'un kuzeyinde 93 bin metrekarelik büyükelçilik kompleksi içinde yeni bir bölgesel merkez inşa etmeye çalışıyor. Londra merkezli Şavk al Avsat'ın haberine göre yeni kompleks yaklaşık bir milyar dolara mal olacak. Kompleksin bir hastane, bir teknik merkez, konut binaları ve CIA için bilgi toplama merkezi içereceği bildirildi. Büyükelçilik, Twitter'dan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib'in ABD Dışişleri Bakanlığı İnşaat Operasyonları Departmanı müdürü ile mekânı gezerken çekildiği belirtilen inşaat çalışmalarına ait fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar sosyal medyada tartışmalara yol açtı.