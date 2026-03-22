Beyrut’a saldırılar devam ediyor
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde 2 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırıları nedeniyle Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Dahiye'de, El-Gubeyri ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldığı aktarıldı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesi için tahliye ve saldırı tehdidini yinelemişti. Çok sayıda kişi bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı.